“Je moet dit gewoon gedaan hebben”: Ruim 11.200 wandelaars zijn begonnen aan hun Dodentocht

Puurs-Sint-Amands Kalfort maakt zich klaar voor vernieuwde Ma­ria-ommegang

Al sinds de 17e eeuw dragen de inwoners van Kalfort (Puurs-Sint-Amands) het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan in processie door hun straten. Op zondag 28 augustus is het weer zover, maar de Maria-ommegang wordt dit keer in een nieuw jasje gestopt. De figuranten hebben hun eerste pasbeurt achter de rug.

10 augustus