Inschrijven voor 54ste Dodentocht kan vanaf zaterdag: “Hopen op ‘normale’ editie van 100 kilometer”

Bornem Dodentocht-wandelaars zamelen 7.850 euro in voor A Touch of Rose

7.850 euro, dat bedrag zamelden 20 deelnemers aan de Dodentocht in Bornem in ten voordele van A Touch of Rose. “We zijn enorm blij met dit bedrag, na een zware coronacrisis en ietwat vreemde editie van de Dodentocht hadden we dit niet verwacht”, zegt longarts Ann-Marie Morel, die het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum oprichtte ter nagedachtenis van haar zus Marie-Rose.