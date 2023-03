Inbrekers maken geen buit, maar beschadigen wel voordeur

In Wateringe hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders geraakten niet binnen. “Maar de voordeur raakte er wel bij beschadigd”, klinkt het bij de politie. De dieven maakten geen buit. Ook in de Nieuwstraat in Bornem werd getracht om in te breken in een woning. Ook hier werd een deur beschadigd en geen buit gemaakt. De politie is een onderzoek opgestart naar de daders.