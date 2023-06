“Ik ben een gewoontedrinker”: politie haalt dronken chauffeur uit het verkeer met bijna 3 promille alcohol in bloed

VIDEO. Bewoner klaagt ratten­plaag aan Schutters­vest aan: “Ik eis van de stad dat dit snel en professio­neel wordt aangepakt”

“Ondertussen voelen ze zich hier thuis” Bewoner van de Schuttersvest Michel Leriche is de ratten in zijn buurt meer dan beu en stelt het stadsbestuur in gebreke. Vorige maand deden buurtbewoners hun beklag over het ongedierte in hun straat, waarop de stad overging tot het bestrijden van de ratten op het openbaar domein. “Maar de stad neemt het niet serieus”, aldus Leriche.