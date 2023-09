HUIZENJACHT. Mariekerke, een rustig Scheldedorp vlak bij Bornem: “Vanaf 300.000 euro vind je hier een gerenoveerde rijwoning”

Technopo­lis beleeft uiterst succesvol­le zomer met meer dan 44.000 bezoekers: “Starten voorberei­din­gen voor digitale zone”

Technopolis heeft er een topzomer opzitten met wel 44.000 bezoekers. Tijd om rustig terug te blikken is er evenwel niet, want in september gaan de voorbereidingen van start van een nieuwe digitale zone.