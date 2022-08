Hitte verwacht tijdens Dodentocht, organisatie vraagt om hulp omwonenden: “Zet emmer met spons buiten”

Stuk fruit

“We vragen ook aan supporters langs de kant van de weg om eventueel wat verfrissing mee te nemen of klaar te zetten voor de deelnemers. Dat kan een emmer water zijn met een spons, of een tuinslang, tot zelfs een stuk fruit dat even voor wat verfrissing kan zorgen. Wij gaan de situatie komend weekend omwille van de voorspelde hitte nog meer dan anders nauwgezet in het oog houden, en blijven ook steeds in nauw overleg met de veiligheidsdiensten.”