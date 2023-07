Het verhaal achter de hartverwarmende knuffel van Camille en kleine fan: “Maël kan niet zwijgen over wat haar overkomen is”

KID Rock in Puurs lokt 6.000 bezoekers

Op het Landschapspark in Liezele bij Puurs-Sint-Amands ging vrijdag én zaterdag het kinderfestival KID Rock door. De organisatie strikte dit jaar heel wat bekende namen. Vrijdag kwam K3 optreden, zaterdag was het de beurt aan #LikeMe, Regi en Camille. Naast meezingen konden kinderen zich ook uitleven op de randanimaties zoals de verschillende springkastelen, kindergrime en op de computerspelletjes. Hoewel het festival al voor de twaalfde keer werd georganiseerd, was het de eerste keer dat het festival doorging in Puurs. De organisatie kan in ieder geval terugblikken op een succesvolle editie. Verspreid over de twee dagen kochten er in totaal zo’n 6.000 kinderen en hun ouders een ticket voor het kinderfestival. En door dat succes wordt er ook al in de toekomst gekeken. “Volgend jaar opnieuw hier? Hopelijk wel”, luidt het bij de organisatie.