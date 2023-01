Het ‘scholeke’ van Eikevliet viert feest: “Alle oud-leerlingen zijn welkom op onze reünie”

In 1917 werd door ‘de zusters’ beslist om naast de gemeentelijke school in Eikevliet ook de deuren van een kleuterschool te openen. Meer dan een eeuw later is van de lagere school allang geen sprake meer, maar 12 kleuters krijgen nu nog altijd les in het kleine Bornemse gehucht. Na de zusters nam de Huveneersschool uit Hingene het unieke ‘scholeke van Eikevliet’ onder de vleugels, nu is dat al 25 jaar de Sint-Carolusschool uit Ruisbroek als onderdeel van Scholengroep Sjabi vzw.

Reünie

Die kwarteeuw wordt gevierd met een groot feest op 26 maart 2023. De Sint-Carolusschool organiseert dan immers een reünie, en nodigt alle kleuters uit die in Eikevliet naar school gingen. Iedereen is die dag welkom in het schoolgebouw in de Richard Caluwaertsstraat 5 in Bornem. De deur van de klas staan wagenwijd open, er zullen foto’s en filmpjes uit de oude doos te zien zijn, en er kan gezellig worden bijgepraat met de toenmalige juffen en klasgenoten.

Reünie in de Sint-Carolusschool in Eikevliet R. Caluwaertstraat 5 in Bornem, op zondag 26 maart van 14 tot 17 uur. Laten weten of je komt kan naar eikevliet@carolusschool.be.

Volledig scherm De kleuterschool van Eikevliet © David Legreve

