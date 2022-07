Grote werken in kerk van Mariekerke: “Aanpassingen zijn nodig voor toekomst als concertgebouw”

De verbouwingen in de kerk van Mariekerke maken deel uit van het ‘kerkenbeleidsplan’. De kerk blijft in de toekomst beschikbaar voor liturgische activiteiten, maar krijgt ook een nevenbestemming. Het gebouw wordt immers de nieuwe thuis van CASCO Phil, the Chambre Orchestre of Belgium. Om de kerk als concertgebouw en muziekstudio te gebruiken, waren echter enkele aanpassingen nodig.

“De oude vloer wordt uitgebroken, zodat we er vloerverwarming kunnen laten leggen. Dit is een pak moderner en energiezuiniger. Spijtig genoeg was het niet mogelijk om de oude kerkvloer achteraf weer terug te plaatsen, dus we gaan voor nieuwe tegels”, zegt Vermeiren. “Ook wordt er geïnvesteerd in een aantal basisvoorzieningen zoals sanitair en een kleine kitchenette in de sacristie. We hopen de werken voor het einde van 2022 te kunnen afronden, de klus kost de gemeente Bornem zo’n 333.000 euro maar we kunnen ook rekenen op bijna 245.000 euro aan subsidies.”