Groep Klein-Brabanders rijdt Budapest Rally: “Als we met de ‘Dizzy Duck’ terugkeren, hebben we gewonnen!”

Man rijdt 84 kilometer per uur in bebouwde kom: rijverbod van 8 dagen

De politierechter heeft een man veroordeeld tot een rijverbod van 8 dagen. Hij moet ook nog een geldboete betalen van 320 euro en zal zijn theoretisch rij-examen opnieuw moeten gaan afleggen. De man werd in april vorig jaar betrapt door de politie. Hij reed toen 84 kilometer per uur in de bebouwde kom. 34 kilometer per uur te snel dus en daarom werd de jonge chauffeur gedagvaard door het politieparket. Hij vroeg enige mildheid aan de politierechter. “Mag dit rijverbod ook in het weekend worden opgelegd”, vroeg hij. “Ik heb mijn rijbewijs nodig om naar mijn werk in de Antwerpse haven te rijden.” Na beraad ging de politierechter daar op in.