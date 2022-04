Groen Bornem in eentje naar verkiezingen van 2024: “Kartel met andere partijen is even geen optie meer”

Onafhankelijken zijn welkom

“De recente politieke gebeurtenissen hebben er bij onze mensen stevig ingehakt, we hebben allemaal de kans om iets te veranderen laten schieten. Daarom hebben we besloten dat we voor de verkiezingen van 2024 een eigen lijst gaan samenstellen, en niet meer in kartel gaan met anderen. Het wordt wel een open lijst, waarop ook onafhankelijken welkom zijn. We weten zelfs nog niet of we onder de naam Groen zullen werken, net om niet-leden een kans te geven. We blijven natuurlijk wel altijd een ecologische partij met grote focus op het sociale.”