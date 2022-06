Gouden jubileum voor volleybalclub Falos Mariekerke

De geschiedenis van de volleybalclub, die actief is in het Falos Sport+ Verbond, gaat dus al lang terug, schreef voorzitter en lezer van onze krant Guy Illegems aan de redactie. Etienne De Clerck had de club in 1970 opgericht. In die tijd speelde de club op de speelplaats van de plaatselijke school. Later verhuisde Falos Mariekerke naar het Kouterplein en nog later naar het terrein achter het toenmalige Parochiehuis.