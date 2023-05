GO! atheneum Klein-Brabant organiseert eerste editie van tweedehandsbeurs: “Een idee van leerlingen”

Vrees voor tekort aan huisartsen in Niel, Schelle en Hemiksem: “Vele zijn al ouder dan zestig”

Zijn er binnenkort nog voldoende huisartsen in Niel, Schelle en Hemiksem? Lang niet alle senioren zijn daar even gerust in. Bij het seniorenknooppunt VIEF in Niel vrezen ze dat op termijn lang niet alle senioren nog een beroep kunnen doen op een vaste huisarts en trekken ze dan ook aan de alarmbel.