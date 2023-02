Gezocht: helpende handen voor kasteel d’Ursel

Bornem Kasteeldo­mein d’Ursel is 11 herinne­rings­ban­ken rijker: “Prachtige plek om kleine Georges te gedenken”

Kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem) is elf herinneringsbanken rijker. Die banken in het park werden ‘geadopteerd’ door mensen die een blijvende herinnering willen: aan een geboorte, een verjaardag, een jubileum of een geliefde die overleden is... Bornemnaars Patrick Quintelier en Greet Van droogenbroeck dragen een bank op aan hun kleinzoontje Georges, die overleed na zes maanden zwangerschap.

