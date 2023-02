Gezocht: enthousiaste tuinders die willen samentuinen

Mechelen 50.708 bomen geplant sinds begin bestuurspe­ri­o­de

Van het begin van de legislatuur tot eind vorig jaar werden er op grondgebied Mechelen 50.708 nieuwe bomen geplant in tuinen, straten, parken of bossen. Doelstelling is tegen eind 2024 aan 87.000 te komen.

9 februari