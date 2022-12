Gezocht: adoptieramen voor weesgedichten

Mechelen Van weedbloem­pjes tot cannabis­bier: Florapoint opent CBD-win­kel op Leestse­steen­weg: “We zijn voorstan­der van het legalise­ren van de drug”

Florapoint heeft donderdag een zogenaamde ‘CBD-shop’ geopend op de Leestsesteenweg in Mechelen. De winkel verkoopt allerhande producten op basis van cannabis: bier, frisdrank en zelfs chocolade, maar dan zonder de psychoactieve stof THC. “Maar we willen een trekkende rol spelen in de legalisatie en commercialisatie van cannabis mét THC”, zegt oprichter Joeri Perneel.

