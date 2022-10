Gemeente laat meer dan 400 bomen in omgeving van Spuistraat vellen en vervangen

Mariekerke Vrachtwa­gen rijdt door voorgevel: “Ik stond te strijken en zag hem recht op me afkomen. Gelukkig kon ik op tijd wegsprin­gen”

In de Paardenstraat in Mariekerke is een vrachtwagen door de gevel van een woning gereden. De schade is zeer groot, maar gewonden vielen er niet. De brandweer moest het huis stutten en het gat in de gevel dichten. “We mogen er blijven wonen, maar de shock is nog zeer groot”, klinkt het.

25 oktober