Gemeente Bornem wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn: “Dit is niet realistisch, de Bornemnaar zal de rekening betalen”

Bornem Bewoners ademen rook in bij keuken­brand: Woning onbewoon­baar door rook- en waterscha­de

De brandweer van Bornem is in de nacht van woensdag op dinsdag moeten uitrukken naar de Stationsstraat. Er was daar brand uitgebroken in de keuken van een woning. Drie personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Zij hadden teveel rook ingeademd.

12 januari