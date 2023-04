Geld gestolen bij inbraak in Bornems café

Vlaamse Planten­beurs in Liezele ontvangt duizenden bezoekers

Een vaste waarde op paasmaandag is de Vlaamse Plantenbeurs in de dorpskern van Liezele-Puurs, dat dit jaar aan zijn 27ste editie toe was. De Landelijke Gilde, organisator van het evenement, kan opnieuw terugblikken op een succesvolle editie. “Hoeveel volk er precies is geweest is moeilijke te zeggen, het is een komen en gaan van mensen die plantjes en bloemen komen kopen. Vooral de voormiddag was populair. Dan was er een een piek van duizenden bezoekers op onze beurs. In de namiddag begon de natuur een handje te helpen en kregen de bloemetjes af en toe wat water. Maar we mogen zeker niet klagen over het weer. Zowel bezoekers, kramers als wij de organisatoren hebben opnieuw genoten van deze editie”, aldus Ludwig Hofmans, secretaris van de Landelijke Gilde Liezele.