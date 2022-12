Geen afvalophaling van huisvuil door spontane staking

Bornem Afbakken van broodjes veroor­zaakt brandlucht: Enkele bewoners van assisten­tie­wo­ning even geëvacu­eerd

De brandweer van Bornem is donderdagnamiddag moeten uitrukken naar enkele assistentiewoningen in de Driesstraat in Bornem. Kort daarvoor hadden de hulpdiensten een melding van een brand ontvangen. “Er was een sterke rookgeur aanwezig”, luidt het bij de brandweer. “De bewoners van die assistentiewoningen werd daarom uit voorzorg even geëvacueerd.” Ter plaatse trof de brandweer geen vuurhaard aan. De brandlucht was naar verluidt afkomstig door het afbakken van broodjes. Hierop konden de bewoners allemaal weer naar hun woningen.

15:40