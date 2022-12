Geen afvalophaling van huisvuil door spontane staking: “Veel kleinigheden worden een groter conflict”

Bornem/Putte/BerlaarWegens een spontane stakingsactie van enkele ophalers wordt er op donderdag 22 december geen huisvuil opgehaald in Berlaar en Bornem. Ook een geplande vervangophaling kon in Putte niet doorgaan. De ophaling van PMD en papier en karton gaat wel gewoon door.

“Van het ene moment op het andere hebben we alles neergelegd”, zegt Walter De Bruyn, vakbondsafgevaardigde van het ACV. “We hebben via de vakbonden afgesproken om vandaag als staking te kunnen laten doorgaan. Veel mensen liepen de laatste tijd al op de toppen van hun tenen. Er waren al een tijdje veel kleinigheden aan de gang en die zijn uitgelopen tot een groter conflict. Het is voor iedereen een slechte periode geweest. We hebben dan een eisenbundel opgesteld en voorgelegd met zaken die al langer aan de gang waren. In het begin van het nieuwe jaar gaan we met de directie aan tafel zitten om te onderhandelen, als een soort personeelsvergadering. De staking vandaag is erg heftig begonnen, maar met dat de dag vorderde, hebben we ons volwassener opgesteld. Iedereen heeft ook z'n zegje kunnen doen en hun hart kunnen luchten bij de directie.” aldus Walter.

Berlaar

“Inwoners van Berlaar vragen wij voorlopig om de huisvuilcontainer terug binnen te nemen”, zegt woordvoerder van IVAREM Filip Van Assche. “IVAREM onderzoekt of een vervangophaling komende week mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is vragen wij de inwoners van Berlaar om hun volle DIFTAR-container opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaling van huisvuil op 5 januari. Het overtollige huisvuil dat niet in uw container past, kan u dan op 5 januari aanbieden door gewone zwarte of grijze zakken naast uw container plaatsen. Ook piekzakken worden geaccepteerd.”

Bornem

“Inwoners van Bornem vragen we om hun huisvuilzakken terug binnen te nemen en opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaaldag op donderdag 29 december. Van vrijdag 23 december om 12 uur tot en met 28 december kunnen de inwoners van Bornem hun huisvuilzak wel naar het recyclagepark van Bornem of Sint-Amands brengen. Zeer uitzonderlijk zullen er in die periode huisvuilcontainers staan zodat de inwoners hun officiële huisvuilzakken daar kwijt kunnen. Enkel officiële huisvuilzakken van Bornem worden geaccepteerd op beide parken. Als je enkel je huisvuilzakken brengt, zal er geen toegangsbeurt aangerekend worden.” gaat de woordvoerder verder.

Putte

“Daarnaast is de vervangophaling voor Putte ook niet kunnen uitrijden vandaag. De geïmpacteerde straten in Putte krijgen op vrijdag 23 december wel een vervangophaling. Een overzicht van deze straten vind je op de website van de gemeente Putte of die van IVAREM.” aldus de woordvoerder.

