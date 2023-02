FOTOREEKS Piraten en prinsessen trakteren Bornem op kleurige carnavalstoet

Kassa met inhoud gestolen bij inbraak in handels­zaak

In de Edmond Vleminckxstraat hebben dieven ingebroken in een handelszaak. De daders geraakten binnen via een schuifdeur. Eens binnen werd de zaak doorzocht. “Er werd een kassa met een geldsom gestolen”, vertelt Elke Wauters van de politiezone Klein-Brabant. Ook in de Wolfgang d’Urselstraat werd er ingebroken in een handelspand. “Hier geraakten de daders binnen door een raam en deur te forceren”, gaat de politiewoordvoerster verder. “Ook hier werd een geldsom ontvreemd.” Tot slot stelde de politie in de Edmond Vleminckxstraat nog een inbraakpoging vast in een tweede pand. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart.