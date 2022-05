Finado krijgt subsidies van HidroPlus: “Kunnen weer nieuwe waterputten en sanitair bouwen in Haïti”

Bornem Bornemse vzw Finado bezorgd om projecten in Haïti na zware aardbeving: “Vrezen dat we opnieuw veel mensen kwijt zullen zijn”

De zware aardbeving in Haïti richtte ook bij de projecten van de Bornemse vzw Finado schade aan. “Ik vrees dat we opnieuw heel wat mensen kwijt zijn. Een volledig zicht op de situatie hebben we nog niet, maar de chaos is groot. Dit land was nog niet eens hersteld van de vorige natuurrampen, en nu volgt alweer de volgende klap”, zegt voorzitter Marina Van huffel.

16 augustus