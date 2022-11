Fietsers en voetgangers tijdelijk niet welkom op jaagpad: “Hinder door werken aan Groot Schoor”

Het Groot Schoor is een natuurgebied in deelgemeente Hingene, waar grote werken aan de gang zijn. De Scheldepolder van 23 hectare wordt in het kader van het Sigmaplan ontpolderd, om de Schelde er meer ruimte te geven. “Op de omleidingsborden in het gebied stond eerder vermeld dat in het weekend en tijdens bouwverlofdagen er steeds een doorgang blijft voor fietsers en wandelaars. Zij konden dus gewoon het jaagpad langs de Schelde volgen, en hoefden ter hoogte van de werken geen omleiding te maken”, klinkt het bij gemeente Bornem.