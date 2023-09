Wat te doen in regio Mechelen-Lier dit weekend: van muziekspek­ta­kel in Willebroek tot shopfes­tijn in Mechelen

Heb je nog geen plannen dit weekend en wil je daar verandering in brengen? Dan kunnen wij je helpen! Wij gingen op zoek naar enkele leuke activiteiten voor dit eerste schooldag-weekend in regio Mechelen-Lier. Je kan gaan kijken naar een heuse militaire stoet in Willebroek, een eerste schooldagkoopje op de kop tikken op de braderie in Mechelen of rommelmarkt in Bonheiden of genieten van een film met heel wat randanimatie in Heist-op-den-Berg. Voor ieder wat wils tijdens dit eerste weekend van september!