Fietser (13) lichtgewond bij ongeval met auto

Wat te doen in regio Mechelen-Lier dit weekend? Van reuzenwed­strijd tot brommel­markt

Zin in een activiteit, maar geen flauw idee wat te doen dit weekend? Geen zorgen, zoek niet verder. Wij lijstten enkele tips voor u en het hele gezin op voor het weekend van 17 en 18 juni. Van eendjes vissen op de zomerkermis in Koningshooikt, een fietstocht op dag van de picknick in Onze-Lieve-Vrouw-Waver tot een heus cultureel feest in CC Ter Dilft in Bornem. Hieronder vind je zes tips om er een topweekend van te maken!