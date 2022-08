Fietsdodentocht is terug van weggeweest: ‘Proximus Cycling Challenge’ biedt deelnemers drie routes aan

Boom/Rumst Vrijwilli­gers van B Magical leiden camping Dreamville mee in goede banen: “Iedereen is blij om hier te mogen werken”

Als de bezoekers van Tomorrowland de komende nachten goed en wel in hun tentje kunnen uitblazen na alweer een pittige festivaldag, is dat mede te danken aan de vrijwilligers van B Magical. Van donderdag tot en met maandag staan zij aan de inkom van camping Dreamville om de bagage te controleren en de ‘People of Tomorrow’ de juiste richting uit te wijzen. Met shiften van meer dan 12 uur is het een stevige taak, maar een die zij steevast met de glimlach uitvoeren. Wij liepen een paar uur met hen mee. “Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze hebben gewerkt op het beste festival ter wereld?”

28 juli