Fietsdodentocht gaat voor nieuwe stopplaats en legt gezinnen in de watten

MIJN DORP. Kurt Willaerts (35) over zijn Puurs-Sint-Amands: “Genieten van de beiaard, daar hoeven we niet eens de deur voor uit”

Mooie beelden van Puurs gezien? Dan is de kans groot dat Kurt Willaerts (35) ze gemaakt heeft. Winter of zomer... élke dag trekt hij er op uit, de camera in de aanslag. En voor één keer mogen wij mee om te zien hoe hij zijn liefde voor fotografie combineert met de liefde voor ‘zijn’ gemeente. “Al zou er zonder Willy Sommers van dit interview nooit sprake geweest zijn.”