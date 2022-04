Familie Van de Veken viert naast parelen en diamanten huwelijk niet één maar twee viergeslachten

Mechelen Renovatie maakt vijver Vrijbroek­park mooier én biodiver­ser

De Antwerpse provincieraad heeft donderdag het ontwerp goedgekeurd voor de renovatie van de visvijver in groendomein Vrijbroekpark in Mechelen. De werken starten in augustus en moeten onder meer de stabiliteit van enkele oevers en de povere waterkwaliteit aanpakken. Gedurende een maand of vijf zullen de populaire wandelpaden rondom worden afgesloten, vissers zullen voor langere tijd moeten uitwijken naar een andere locatie.

