Fakkeltocht en huldiging oud-strijders aan vooravond Wapenstilstand

Willebroek Nieuwe slagerij-supermarkt opent deuren in centrum Willebroek: “Crisis maakt het ons moeilijker, maar ondernemen is altijd risicovol”

Zijn familie runt al twee zaken in Antwerpen, maar Huseyin Baycuman (45) verloor zijn hart aan Willebroek. Hij opent op zaterdag 22 oktober zijn nieuwe slagerij-supermarkt in het centrum van de Kanaalgemeente, en wil ook zo snel mogelijk zelf verhuizen. “De huidige crisis maakt het voor iedereen moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat we niet meer moeten investeren. Ik heb er alle vertrouwen in dat alles wel weer goed komt.”

21 oktober