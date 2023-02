Druk voorjaar in De Abdij: “Focussen op dieren tijdens expo’s, workshops en nieuw festival”

“Wat is de betekenis van de Reiger in het wapenschild of de Raaf aan de voet van Benedictus? Waarom staat er een bijenkorf bij Bernardus, en waaraan denk je bij het koolmeesje in de hand van de kleine Alexander Coloma? We geven het publiek een antwoord op al deze vragen tijdens verschillende evenementen”, zegt Gert van Kerckhoven van de Abdij.

Hellekast

“We starten op vrijdag 17 februari met een reeks ‘verboden verhalen uit de bibliotheek’, gebracht door vertelster Evi Rosiers. Zij duikt samen met bezoekers in de verhalen uit onze ‘hellekast’.”

“Tijdens de krokusvakantie organiseren we de workshop ‘Malle Miniaturen’ voor ouders of grootouders met kleine kinderen. Ze kunnen samen eeuwenoude boeken inkijken, grappen en grollen uit de middeleeuwse schriftkunst zoeken en nadien ook zelf creatief aan de slag gaan.”

Foto-expo

“In maart verwachten we de foto-expo ‘Awareness’ van Christiaan Clauwers, een avonturier-fotograaf die ons het kwetsbare leefgebied van pinguïns, walvissen en zeehonden toont. Hij komt ook zelf over zijn expedities vertellen tijdens enkele nocturnes. Voor de gelegenheid kan je de Abdij individueel bezoeken en dit combineren met de expo.”

Beestig geestig

“Tijdens de paasvakantie organiseren we opnieuw een reeks workshop voor kinderen, dit keer ‘Beestig geestig’, waarbij we creatief aan de slag gaan met dierenillustraties. Ook tijdens Erfgoeddag dagen we bezoekers uit om op zoek te gaan naar afbeeldingen van dieren op schilderijen, beelden, glasramen en meer.”

“In mei verwachten we het nieuwe christelijke familiefestival ‘Art of Faith’ in de Abdij. Art of Faith wil bezoekers laten verstillen en bezinnen, en christenen van overal samenbrengen. De organisatoren zijn nog op zoek naar bevlogen kunstenaars die met het thema ‘Unity’ aan de slag willen gaan. Iedereen is welkom om deel te nemen: van schilderijen tot keramiek, van textiel tot glas of conceptuele kunst.”

Labyrint

“Het voorjaar afsluiten doen we met de expositie ‘Zie het Lam’, vanaf 17 mei in de binnentuin. Daar bouwen we een fysiek labyrint, bezoekers worden onderweg overweldigd door kleuren, beelden en muziek en ontdekken zo het verhaal van het Lam van God.”

Alle info over de activiteiten vind je op www.bornem.be/DeAbdijvanBornem.

