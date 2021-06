Drie gewapende mannen overvallen sigarettentransport en maken voor tienduizenden euro’s buit: “Chauffeur opgesloten in laadruimte van zijn vrachtwagen”

Steven Mattheus (Open Vld) volgt Bart Van der Velde op als schepen: “Stevige schoenen om te vullen”

8 juni De opvolger van schepen Bart Van der Velde (Open Vld) is gekend. Steven Mattheus (49), nu nog gemeenteraadsvoorzitter, zal eind deze maand de fakkel overnemen. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en ga mijn best doen om me zo snel mogelijk in te werken. Er staan tenslotte heel wat belangrijke projecten op stapel.”