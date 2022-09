Doodde dochter haar moeder voor erfenis? Familie slachtoffer (81) blijft achter met veel vragen: “Maria deed alles voor haar”

Vrijdag weten de nabestaanden van de 81-jarige Maria of haar dochter C.H.nog een maand langer in de gevangenis moet blijven of niet. De 61-jarige uit Ruisbroek bij Puurs-Sint-Amands verschijnt dan voor de raadkamer in Mechelen. Woensdag werd de vrouw aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van moord op haar moeder. Dat gebeurde ruim twee jaar geleden in de kamer van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Hoewel het parket geen details over de omstandigheden waarin ze om het leven werd gebracht wil geven, troffen speurders en aangestelde deskundigen volgens onze informatie sporen van versmoring aan bij Maria.