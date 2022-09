Donordag in AZ Rivierenland met gratis hapje en drankje voor bloedgevers

Heist-op-den-Berg RESTOTIP. Siam Elephant: authentie­ke Thaise keuken in het winkelhart van Heist

Zin in iets nieuws, maar je weet niet waar zoeken? In deze reeks lees je elke week over een nieuwe horecazaak die écht het ontdekken waard is. Deze week: Siam Elephant in Heist-op-den-Berg, waar de authentieke Thaise keuken met een moderne twist wordt geserveerd.

21 september