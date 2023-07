Dodentocht werkt met herbruikbare bekers en plaatst extra watertappunten

Bekende café Zates krijgt zomerbar: “Na overlijden van ‘de moe’ was het hier al veel te lang stil”

Het bekende café ‘t Koningsrek oftewel ‘bij Zates’ in Branst (Bornem) wordt twee maanden lang het decor van een zomerbar. De ploeg van Project 13 zet de schouders onder de uitbating, de familie van Liesbeth Hulstaart is tevreden: “We sloten de deuren na het overlijden van ‘de moe’ in januari, dus het is hier al veel te lang stil. We zetten de site ook te koop, geïnteresseerden kunnen meteen een kijkje komen nemen”, zegt zoon Johan Borghys.