Dodentocht Light en Summer Challenge vervangen afgelaste 100 km: “Hopelijk de laatste keer dat we een alternatief voor de Dodentocht moeten zoeken”

In maart moesten we de jammere beslissing nemen dat er geen traditionele Dodentocht kon doorgaan. Op dat moment lieten de coronamaatregelen het niet toe om massaevenementen tijdens de zomer te laten doorgaan. Voor ons het startschot om op zoek te gaan naar een alternatief voor de 100KM Dodentocht”, klinkt het bij de organisatie 100KM Dodentocht-Kadee vzw. Na de twee geslaagde challenges, de 100Km Covid challenge en de Warmste Winter Challenge, pakt het voor deze zomer uit met een derde challenge: de Summer Challenge. “Net zoals tijdens de Warmste Winter Challenge dagen deelnemers zichzelf uit. Zij kiezen zelf hoeveel kilometer ze wandelen tussen 1 juli 2021 en 31 augustus 2021. We merken dat onze challenges nog zeer gesmaakt worden. Dus we hopen ook nu weer heel wat mensen op de been te krijgen”, zegt Gunter Vergauwen, hoofdcoördinator 100KM Dodentocht-Kadee vzw.

Dodentocht Light

Een tweede uitdaging die de organisator van 100KM Dodentocht-Kadee aanbiedt, is de 100 Km Dodentocht Light. “Voor wandelaars die nog meer uitdaging zoeken en de traditionele 100Km Dodentocht missen, organiseren we een tweedaagse uitdaging. Bedoeling is namelijk om op twee opeenvolgende dagen 50 kilometer te wandelen en een parcours te volgen.” Er zijn zeven start- en aankomstmomenten: op 3-4 juli, 10-11 juli, 17-18 juli, 24-25 juli, 31 juli-1 augustus, 7-8 augustus en 11-12 augustus. Om aan de coronamaatregelen te voldoen, worden de deelnemers verspreid over negen verschillende vertrekpunten en over verschillende tijdsloten. De inschrijvingen voor de 100Km Dodentocht Light gaan van start op dinsdag 8 juni vanaf 19 uur. “Laten we hopen dat het een laatste maal is dat we op zoek moeten gaan naar een alternatief voor onze traditionele 100Km Dodentocht. We zijn alvast blij dat we voor de 100Km Dodentocht Light toch weer eventjes aan het werk mogen gaan, dat we weer kunnen en mogen samenwerken”, besluit Vergauwen.