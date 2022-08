Dodentocht gaat voor minder afval: “Gaan beter sorteren en herbruikbare bekers uittesten”

BornemEén kilogram afval per wandelaar, dat is wat de 100km Dodentocht nu inzamelt. De organisatie van het massa-evenement wil die hoeveelheid graag verminderen: “We vragen iedereen om nog beter te sorteren, en starten een proefproject rond herbruikbare bekers”, klinkt het.

“Vanzelfsprekend zorgen 13.000 wandelaars voor heel wat afval: op één Dodentocht-weekend gaat het om maar liefst 13 ton of één kilogram per deelnemer. We verzamelen ongeveer 1 ton PMD, 1,5 ton papier en karton en bijna 10 ton restafval.”

“Met onze ‘MEP’, de Milieu Educatieve Ploeg, zetten we al meer dan 15 jaar in op het recycleren van dit afval. Alles wat we uitdelen aan de controleposten en al het verpakkingsmateriaal, sorteren we per soort. Op dit moment klokken we af op zo’n 50 procent gerecycleerd materiaal.”

“In 2022 willen we beter doen, met een eerste focus op onze wegwerpbekers. Het doel is om maar liefst 95 procent op te vangen zodat ze gerecycleerd kunnen worden. Daarom gaan we in iedere controlepost bakken plaatsen voor restafval en aparte ‘bigbags’ voor PMD. We vragen dan ook aan de wandelaars om mee te sorteren.”

Volledig scherm De MEP of 'Milieu Educatieve Ploeg' zamelt tijdens het Dodentocht-weekend maar liefst 13 ton afval in. © rv - 100KM Dodentocht Kadee vzw

“Onze MEP gaat nog een stapje verder, met een proefproject rond herbruikbare bekers. Deze zal je vinden in de controleposten van Sint-Amands en Oppuurs. Wandelaars laten er hun beker achter bij het verlaten van de controlepost, een gespecialiseerde firma pikt deze bekers op en maakt ze schoon in een heuse wasstraat.”

“Tot slot kan iedereen ons helpen door eigen afval gewoon terug mee te nemen. Op het parcours slingert immers heel wat afval rond, denk bijvoorbeeld aan blarenpleisters. Onze MEP-ploeg probeert alles zo goed mogelijk te verwijderen, maar die kleine dingetjes vragen enorm veel tijd om van de vloer te krijgen. Stop ze gewoon in je broek- of rugzak, en help ons zo meteen een handje.”

De 53ste internationale 100km Dodentocht gaat van start op vrijdag 12 augustus 2022 in Bornem.

Volledig scherm De MEP of 'Milieu Educatieve Ploeg' zamelt tijdens het Dodentocht-weekend maar liefst 13 ton afval in. © rv - 100KM Dodentocht Kadee vzw

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.