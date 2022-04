Dode vissen opgemerkt in vijver Breeven: “Geen probleem met zuurstofgehalte, zoektocht naar oorzaak gaat verder”

Niel Grootscha­li­ge rampoefe­ning op Rupel in Niel: 16 jongeren geëvacu­eerd uit brandend schip

De Rupel in Niel was dinsdagvoormiddag het decor van een grootschalige rampoefening. Op een schip van de Scheepvaartschool Antwerpen was zogezegd rookvorming opgetreden na een probleem met de motor. Daarbij moesten alle passagiers per boot worden geëvacueerd. “We gaan ongetwijfeld heel nuttige lessen trekken uit deze oefening”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld).

17:04