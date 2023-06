“Dit is een fantastisch domein. We moeten terug enthousiasme tonen”: KSV Bornem en BX Brussels stellen nieuwe samenwerking voor

Gezin van zes is dakloos na uitslaande brand in flatgebouw: “We zijn getraumati­seerd. Het enige wat we nog hebben, is wat we droegen”

De zware uitslaande brand in een appartementsgebouw langs de Brusselsesteenweg in Mechelen zindert nog stevig na bij de bewoners. Eén gezin van zes is alles kwijt gespeeld. Bovendien wonen ze nu noodgedwongen gescheiden van elkaar. “Want waar konden we allemaal samen terecht”, getuigt een getraumatiseerde dochter Rania (21).