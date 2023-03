Dieven stelen gereedschappen uit bestelwagens

“Vooruit met de geit!”: handelaars vieren zaterdag vernieuwde straat (die nog veel meer te wachten staat)

Een delegatie van het stadsbestuur heeft maandagochtend de vernieuwde Geitestraat officieel geopend. Op details na is het winkelstraatje volledig klaar. Komende zaterdag vieren de handelaars feest en trakteren ze hun klanten. “Vooruit met de geit”, lachen ze. Zo denken ook investeerders erover, want er wordt gerenoveerd dat het een lieve lust is.