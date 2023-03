Dieven stelen gereedschap op bouwwerf

Toren van Sint-Pieters­kerk wordt gerestau­reerd: 'Kathedraal van Klein-Bra­bant' wordt toeganke­lij­ker voor publiek

De toren van de Sint-Pieterskerk in Puurs (Puurs-Sint-Amands) krijgt dit jaar een grondige renovatie. “Zowel de binnen- als de buitenkant worden onder handen genomen, we herstellen ook het torenkruis en de kerkhaan die het slachtoffer werden van storm Eunice. Tot slot willen we de toren van onze ‘kathedraal van Klein-Brabant’ toegankelijker maken voor het publiek”, zegt schepen van kerken Els De Smedt (CD&V).