Dieven forceren deur van winkel: “Buit moet nog worden nagegaan”

Dieven doorzoeken woning, buit onbekend

In de Frans Van Haelenstraat hebben dieven ingebroken in een woning. De daders doorzochten de woning, maar of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk. Dit moet nog worden bepaald door de bewoner. Volgens de eerste vaststellingen geraakten de dieven binnen zonder enige sporen van inbraak achter te laten.