Dienstenchequebedrijf uit Bornem legt poetshulpen loonsverlaging op: “We kijken hier met grote ogen naar”

BornemDienstenchequebedrijf Hulp aan Huis uit Bornem legt in een brief aan poetshulpen een loonsverlaging op.

Het bedrijf stelt iets meer dan honderd poetshulpen tewerk, vooral in het Antwerpse. De Mediahuis-kranten konden een brief inkijken waarin de zaakvoerder vraagt om in te gaan op een loonsverlaging. “Het voortbestaan van de onderneming is ernstig bedreigd”, staat er te lezen.

Volgens de Mediahuis-kranten gaat het om een verlaging voor alle medewerkers van zo’n 14 euro per uur naar 13,37 euro per uur. Het valt op dat de verlaging zou worden doorgevoerd vlak voor de geplande indexering op 1 oktober.

Overleg

Secretaris Liesbeth Jaminet bij de christelijke vakbond ACV Voeding en Diensten – de enige vertegenwoordigde vakorganisatie – wil voorlopig geen uitspraken doen in afwachting van overleg met de werkgever vrijdag. “Wij kijken hier met grote ogen naar. Dit is niet gebruikelijk en niet wenselijk.”

Volgens de informatie van sectorfederatie Federgon wordt een kleine groep mensen getroffen. “Hun loon zou gelijkgezet worden met dat van de meerderheid binnen het bedrijf omdat het niet gezond is dat er verschillende worden gehanteerd voor dezelfde job” , zegt CEO Ann Cattelain.

Quote De sector kampt met financiële problemen omdat de prijs van de diensten­che­que maar niet omhoog gaat. Het bedrag is sinds 2014 ongewij­zigd Ann Cattelain, CEO Federgon

Volgens haar is het aan de sociale partners om tot een oplossing te komen en komt de federatie daar niet in tussen. Ze schetst wel de moeilijkheden waar de sector mee te kampen heeft.

“De sector kampt met financiële problemen omdat de prijs van de dienstencheque maar niet omhoog gaat. Het bedrag is sinds 2014 ongewijzigd, wat onvoorstelbaar is, zeker in deze tijden. De regionale regeringen moeten beslissen om de prijs te verhogen.”

“Samen met de vakbonden bekijken we hoe we een duurzaam toekomstmodel kunnen bewerkstelligen, want het gaat toch om een mooie sector die mensen aan een job helpt en met een dienstverlening naar de gezinnen toe”, zegt Cattelain.

Hulp aan Huis is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

