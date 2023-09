Dief steelt huishoudproducten uit wagen

Hingenaars proteste­ren tegen komst nieuwe appartemen­ten op parkeer­plaats: “Dit is altijd al bouwgrond geweest”

De plannen voor de bouw van nieuwe appartementen in de Frans Van Haelenstraat in Hingene (Bornem) zorgen voor gemor bij heel wat inwoners. “De parkeerproblemen zijn hier al groot, en nu verdwijnt ook deze open ruimte. Is het echt nodig om ons dorp vol te zetten met appartementen?”, klinkt het. “Dit perceel is altijd al bouwgrond geweest”, reageert schepen voor Ruimtelijke Ordening Kristof Joos (N-VA).