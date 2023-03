Deur beschadigd bij inbraakpoging

K­dG-studenten maken voortaan gebruik van labo’s van Weten­schaps­park: “Iedereen hier zal hun enthousias­me voelen”

De studenten Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Karel de Grote Hogeschool maken sinds enkele weken gebruik van de infrastructuur van het Wetenschapspark in Niel. Ze kunnen er niet alleen werken in de laboratoria, maar ook de eerste contacten leggen met bedrijven die in de sector actief zijn. “De omgeving is hier alvast erg mooi”, zeggen studenten Irem (22) en Inez (21).