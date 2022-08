Deelnemers 100km Dodentocht komt startnummer afhalen: “53ste editie is bijna volzet”

“Deze eerste afhaaldag is traditioneel de drukste van allemaal. Deelnemers krijgen vandaag hun controlebadge, die dient voor de registratie in de controleposten, met een koord om je badge rond je nek te dragen en hun startnummer mee. Daarnaast is er nog het polsbandje voor de extra controles tijdens de posten. Op 6 augustus en 10 augustus vinden er nog afhaaldagen plaats. Het is ook mogelijk om op de dag zelf, vrijdag 12 augustus, jouw deelname-omslag af te halen in de tent op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem. Dit is vooral het interessants voor de buitenlandse deelnemers”, zegt Ilse Robyn, persverantwoordelijke van 100km Dodentocht.

Bijna volzet

De 53ste editie van het evenement was op zaterdagmiddag nog niet volzet, al zal dat niet lang meer duren. “Ons deelnemersveld telt 13.000 plaatsjes. Vanmiddag zaten we aan 12.983 deelnemers. Die laatste plaatsen zullen in geen ingevuld zijn, waardoor we opnieuw met een vol deelnemersveld zitten.” Een van de deelnemers dit jaar is Frederik Jacobs, afkomstig van Bornem maar woonachtig in Heverlee. “Het zal mijn derde Dodentocht worden. De twee vorige werden, na heel wat moeite, succesvol afgerond. Omdat er nu enkele vrienden uit het Leuvense meedoen, ga ik me er opnieuw aan wagen. Binnenkort ga ik nog op wandelvakantie als voorbereiding.” De afhaaldag is voor deelnemers het moment om Doto-accessoires aan te schaffen. In de Doto-shop vinden ze onder andere T-shirts, sleutelhangers, drinkbussen en rugzakken. Nieuw dit jaar zijn een mok, een vintage pet en sportkousen.