De Zingende Vaten palmen WinterBornemLand in met ‘Het Warmste Lied’: “Kom meezingen voor het goede doel”

“Als Zingende Vaten promoten wij het volkse lied op een ludieke manier. Wij willen mensen graag meer aan het zingen brengen, en doen dit maandag voor het goede doel. Eén van onze leden, Bornemnaar Koen Van Pottelbergh, is bezieler van ‘Eyes For The World ’. Dit project helpt kansarme mensen wereldwijd aan een aangepaste bril.”

Rondgang met de vissersklak

“‘Eyes For The World’ is geselecteerd als goed doel voor de Warmste Week, daarom willen wij als Zingende Vaten ons steentje bijdragen. We nodigen iedereen uit op maandag 12 december om tussen 19 en 23 uur ons optreden bij te wonen in de almhut van WinterBornemLand op het Kardinaal Cardijnplein. De toegang is gratis, maar we gaan rond met onze ‘vissersklak’ waar iedereen vrijblijvend een gift in mag stoppen. Deze opbrengsten gaan integraal naar de Warmste Week.