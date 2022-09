“De situatie is ernstig, het pand kan niet meer worden gered”: Eigenaar moet winkelpand afbreken na instabiliteitsproblemen

De Bornemse hulpdiensten werden vrijdagnamiddag opgeroepen nadat er pleisterwerk in het winkelpand naar beneden was gekomen. Eens ter plaatse bleek het probleem groter ter zijn dan verwacht en werden er ernstige instabiliteitsproblemen vastgesteld. Op het gelijkvloers gebruikte de brandweer schoren om de gevel bijkomend te ondersteunen. Ook op de eerste verdieping moest er worden gestut.

Nadien zal het pand binnen de maand moeten worden afgebroken. “De situatie is ernstig, het pand lijkt niet meer te redden. Gelukkig verliep het gesprek bijzonder constructief en heeft de eigenaar aangegeven te zullen meewerken”, gaat de burgemeester verder. “In ieder geval zullen wij zowel de werken van aanstaande maandag als de afbraakwerken van zeer kortbij opvolgen. Wij zullen ook steeds in kennis worden gesteld van de vooruitgang. Komt die er niet, zullen wij ingrijpen.”

In afwachting van maandag neemt de gemeente ook zelf nog bijkomende maatregelen. Zo zal het grote Herashekken met zwarte zeilen plaatsen. Op die manier hoopt het voetgangers en fietsers nog beter te kunnen beschermen voor mogelijke brokstukken die alsnog naar beneden zouden komen. “Het winkelpand ligt in de drukke winkelstraat”, aldus De bruyn. “Er is hier heel wat passage. Bovendien gaat er zondag een wielerwedstrijd door en staat maandag de markt.”

Voor naastgelegen panden van het leegstaande winkelpand zijn er geen problemen. Zij werden ook gecontroleerd, maar vertonen geen stabiliteitsproblemen. Het winkelpand stond al geruime tijd leeg. In 2020 was er in het pand nog een pop-up bloemenwinkel, nadien werd er een omgevingsvergunning ingediend. Deze is inmiddels vervallen. Of er een nieuwe zal worden ingediend, is nog niet bekend.