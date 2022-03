De politie kondigde het aan én deed het ook: “Gemiddeld 12 procent reed te snel in schoolomgeving”

Ruim een week na de start van de scholen, zijn de eerste resultaten bekend. Zo werden er in totaal maar liefst 1.447 autobestuurders gecontroleerd en reden er 176 te snel. “Dat is gemiddeld 12 procent die te snel reed ik de schoolomgeving”, aldus de politie. “Op sommige plekken werd zelfs een kwart van de autobestuurders geflitst.” De kans dat de politiezone dergelijke snelheidscontroles de kopende dagen en weken zal herhalen, is dus groot. “Het is belangrijk dat bestuurders er zich bewust van zijn dat extra voorzichtigheid nodig is op plaatsen waar veel kinderen zich in het verkeer begeven”, besluit de politie. “Een aangepaste snelheid is daar één aspect van en na een schoolvakantie is het altijd interessant om er telkens wat meer aandacht aan te besteden.”