De Meivis organiseert eerste Cultuurweekend: “Mariekerkenaars hebben nood aan plek om samen te komen”

“De Meivis is vooral bekend van het vijfjaarlijkse Passiespel, dat we door de coronacrisis moesten annuleren en nu pas weer in 2025 plannen. De tussenliggende jaren gaan we overbruggen met andere activiteiten, om de samenhang in ons kleine dorp te behouden. Zo kwamen we op het idee om dit cultuurweekend te organiseren, met op vrijdagavond maar liefst 170 bezoekers voor onze barbecue met optreden. Ook de open kunstenmarkt op zondag -waar je schilders, beeldhouwers, keramisten en meer aan het werk kon zien- lokte héél veel volk”, zegt Joos.